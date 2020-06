Télécoms : Le Sénégalais  Dr Ibnou Taimya Sylla lauréat du prix africain de développement

iGFM – (Dakar) Le prix africain de développement a été décerné, cette année, par notre concitoyen Dr. Ibnou Taimiya Sylla. Il a été primé pour la création de sa marque de Smartphone «SUMU». La distinction est décernée annuellement à des personnes physiques et morales dont les œuvres impactent positivement le développement de leurs pays et celui du continent.

«Le choix porté sur Dr. Ibn Taimiya Sylla, Ingénieur en Télécommunications est basé sur -Son engagement pour aider l’Afrique à combler le fossé numérique », lit-on dans le communiqué de presse parvenu à iGfm.

«C’est un réel plaisir d’être parmi les récipiendaires de ce prestigieux prix. Je me suis toujours battu afin que l’Afrique puisse rattraper le retard qu’elle a accusé par rapport aux autres continents et surtout sur le plan du Numérique a-t- il ajouté. Je profite de l’occasion pour lancer un appel solennel à notre leadership afin qu’il puisse mettre en place une stratégie cohérente et agressive pour que nous puissions profiter du Numérique pour améliorer la qualité de vie de nos populations», a déclaré le récipiendaire.

Dr. Ibn Taimiya Sylla est un natif de Koumpentoum (Tambacounda). Il est titulaire d’un diplôme d’ingénieur en Telecom de l’École Supérieure des Télécoms de Tunis, d’un Master en Micro-ondes et électronique spatiale de l’école Polytechnique de Montréal, d’un PhD en Microélectronique de l’école Polytechnique de Montréal et d’un MBA en Finance et Leadership Stratégique de l’Université de Dallas.