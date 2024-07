jeudi 6 juin 2024 • 1659 lectures • 0 commentaires

Les prochaines heures ou les prochains jours pourraient être compliqués pour les usagers d’internet au Sénégal. En effet, les trois opérateur de téléphonie ont annoncé un incident.

«Nous tenons à vous informer qu'en raison d'un incident sur le câble sous-marin ACE, votre connexion à nos services pourrait être impactée», a annoncé Expresso Sénégal, ce jeudi. La compagnie de téléphone assure, dans son communiqué de presse, que ses équipes techniques travaillent activement pour résoudre cette situation. Sonatel aussi a presque publié le même message, informant qu’en raison de cet incident sur le câble sous-marin Ace, «certains clients pourraient constater des lenteurs sur le service Internet fixe et mobile.» Free informe, lui, que la situation est revenue à la normale. La compagnie indique que ses équipes techniques, en collaboration avec leurs partenaires internationaux, «ont travaillé d'arrache-pied» pour ce faire.

