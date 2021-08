jeudi 5 août 2021 • 106 lectures • 0 commentaires

Madiambal Diagne, qui a obtenu l’autorisation de poursuivre Souleymane Téliko devant la chambre criminelle de la Cour Suprême, dit avoir des soucis à pouvoir remettre la sommation interpellative au magistrat.

«M. Téliko s’organise systématiquement pour ne pas recevoir la Sommation interpellative que je compte lui servir depuis le 6 juillet 2021. Les huissiers de justice Me Adama Dia (huissier à Dakar et par ailleurs Président de l’Ordre des huissiers du Sénégal) et Me Seynabou Diaw Faye (huissier de Justice à Thiès) commis se sont rendus, tour à tour, à ses domiciles dakarois, à son bureau à Thiès et au siège de l’Union des magistrats du Sénégal (UMS), pour lui remettre la Sommation. A la date où ce communiqué est produit, les auxiliaires de Justice ne parviennent pas à trouver le président de l’UMS, de surcroît magistrat à la Cour d’appel de Thiès», indique-t-il dans un communiqué de presse.

Le président du Groupe Avenir Communication déclare que les huissiers ont eu à faire le pied de grue devant le domicile de Scat-Urbam du magistrat, durant plusieurs heures et plusieurs jours de suite, mais «Souleymane Teliko y demeure cloîtré à l’intérieur et leur refuse l’accès.» «Il est aussi invisible à son bureau à Thiès aux différentes descentes des huissiers», dit-il.