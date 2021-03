Teliko va poursuivre Madiambal Diagne en justice

iGFM-(Dakar) Souleymane Teliko n’a pas du tout aimé la sortie de Madiambal Diagne l’accusant d’avoir encaissé doublement et l’argent de l’Union Européenne et celui du Gouvernement Tchadien, lors d’une mission au pays d’Idriss Deby. Le président de l’Union des magistrats du Sénégal s’étonne de ces propos par le journal et compte d’ester en justice.

Selon le Journal les Echos qui donne l’information, il a pris deux avocats pour déclencher une procédure judiciaire. En fait, si le Juge Teliko s’étonne sur les moments choisis par le journaliste, C’est quand l’UMS avait mis sur la table l’affaire Ngor Diop, Madiambal avait fait une sortie pour l’accuser de vouloir acquérir une double nationalité. Selon le magistrat, c’est également après le séminaire de l’UMS que Madiambal a fait sa sortie.

