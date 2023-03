vendredi 17 mars 2023 • 11 lectures • 0 commentaires

Actualité 2 jours Taille

iGFM - (Dakar) Après les accusations du maire de Bakel, Ibrahima Baba Sall, contre le président du Conseil départemental de Bakel, Mapathé Sy, les amis et sympathisants du PCD ont réagi à travers une lettre de reconnaissance pour le défendre. Nous vous proposons ce document dont copie nous a été envoyé.

Monsieur le Président du Conseil départemental de Bakel, nous avons suivi avec beaucoup d’attention et de désolation les propos incendiaires et diffamatoires du député maire Ibrahima Baba SALL à l’endroit de votre personne qui sont dénudés d’objectivités et de sens par rapport aux actes que tu poses en tant qu’opérateur économique.

PUBLICITÉ



Nous nous inscrivons en faux par rapport à toutes ces allégations. Nous avons tous compris que votre seul tort est de ne pas accepter de partager vos responsabilités à la gestion de l’institution que vous présidez et dont vous êtes le seul garant.

PUBLICITÉ



Force est de reconnaitre que Monsieur Mapaté SY avait bel et bien ses biens avant d’être Président du Conseil Départemental ; fournisseur d’abord, propriétaire d’une imprimerie de la place, avec des cabines et d’autres activités personnelles etc.



Pourquoi ne doit-il pas acheter un camion à sable pour assurer un avenir radieux ? C’est un mauvais procès d’intention que Ibrahima Baba SALL lui fait.



Monsieur le président Mapaté SY n’a jamais voulu utiliser les moyens logistiques (véhicules) qu’il a laissé à la disposition des agents et vices présidents pour les besoins du service. Les déclarations très fallacieuses lors de l’inauguration du restaurant Ibrahima Baba SALL dont le seul but est de diffamer flagramment une personne qui n’a pas voulu vous obéir, être un sous chiffre jusqu’au tombeau.

Cependant l’histoire s’est répétée car c’était la même configuration avec le président sortant Ibrahima DIALLO dit Demba KA.



Monsieur Mapaté SY est arrivé au conseil départemental avec ses moyens, il a sillonné tout le département pour aller chercher la voix des électeurs avec son argent, ses propres moyens de locomotion et son programme pour obtenir la récompense d’être ce qu’il est aujourd’hui, et cela grâce au bon Dieu et non vous !



L’esprit vindicatif qui vous anime ne fera pas long feu. Les bakelois ont compris votre jeu. Laissez le Président Mapaté SY travailler tranquillement le département pour le développement économique et social du département il a un mandat de cinq (05) ans, nul ne peut le lui enlever d’après notre constitution.

Signé

Les amis camarades – sympathisants

Alliés du président du conseil départemental de Bakel

Bakel, le 17 / 03 / 2023