iGFM - (Dakar) Ce 1er décembre est décrétée journée mondiale de lutte contre le VIH Sida. Une sidéenne, qui a été infectée par son mari, s'est confiée à nos confrères de l'As.

Tout a commencé quand «Penda» (nom d’emprunt), s’est mariée. «Mon mari était un Directeur de société avec qui j’ai longtemps entretenu des relations extraconjugales en cachette. Nous nous sommes mariés après 05ans de relation et il m’a offert une villa, une voiture et 4X4 en guise de dot. Seulement, après un mois passé à Dubaï, j’ai rejoint le domicile conjugal. J’ai été bien reçu par ma coépouse qui me traitait comme sa propre fille» narre-t-elle.

Mais, dès qu’ils ont eu leur premier enfant, le cauchemar débute : «Mon mari venait d’avoir son premier garçon et était très enthousiaste. Mais son état de santé se dégradait de jour en jour, il était souvent malade et avait des difficultés pour aller au bureau. Un jour sur sa demande, je l’ai conduit à l’hôpital et c’est ainsi que j’ai appris qu’il était porteur du virus.»

Elle a finalement fait ses tests, qui ont démontré que son fils et elle, ont été infectés, contrairement à sa coépouse qui a été plus chanceuse. Elle, n’a pas été infectée, car «son mari n’entretenait plus de relations sexuelles avec elle».