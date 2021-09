mardi 14 septembre 2021 • 569 lectures • 0 commentaires

Actualité 2 heures Taille

iGFM- Météo du mardi 14/09/21 à 12h00 au mercredi 15/09/21 à 12h00: Un ciel nuageux prévaudra au courant de l’après-midi sur la façade Ouest du pays, laissant le reste du territoire sous un temps chaud et ensoleillé.

Cependant au courant de la nuit, des risques plutôt faibles de pluies pourraient être notés sur l’extrême Sud-est et Est du territoire.



La chaleur 🥵 bien que sensible sur le pays, restera particulièrement marquée dans les localités Nord et Nord-Est où les pics de températures journalières atteindront les 40° C.



Les visibilités seront généralement bonnes. Les vents, d’intensité faible à modérée, seront globalement de secteur Nord-ouest à Ouest.



Les conditions météorologiques en mer seront stables sur les côtes sénégalaises durant la période de validité du bulletin.