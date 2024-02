samedi 3 février 2024 • 1491 lectures • 3 commentaires

Cheikh Tidiane Dièye, candidat à la présidentielle de 2024, avait été convoqué ce samedi pour son passage à la Rts. Mais, les responsables de son parti annoncent qu’il a été interdit d’accès au niveau du Triangle Sud.

«Cheikh Tidiane Dièye a été convoqué à 11 heures pour son temps d’antenne. À 11 heures, il était là. Certains candidats sont venus, ont usé de leur temps d’antenne et sont repartis. Mais à notre grande surprise, on nous a empêché d’entrer. Nous avons demandé les raisons, mais depuis plus d’une trentaine de minutes, personne ne nous a rien dit», indique un responsable de la formation politique de Cheikh Tidiane Dièye.