lundi 26 octobre 2020 • 45 lectures • 0 commentaires

135 gilets, des casques, des tenailles, des plantoirs, des crétins pour une sécurisation et un ombrage, 801 pièces d’arbres, des coupes coupes, des sceaux, des arrosoirs, des râteaux, des fils de fer et des bottes d’un coût total de près de 30.000.000 FCFA.

Voilà l’important matériel que le service de régional des eaux et forêts de Ziguinchor a offert ce vendredi 23 octobre 2020 aux populations de l’arrondissement de Tendouck, situé dans le département de Bignona, pour la restauration de la mangrove. La cérémonie de remise qui a eu lieu dans l’espace jeune de Tendouck, a été présidée par le sous-préfet de Tendouck, Mbaye Diouf qui avait à ses côtés le représentant de l’AGETIP, le chef du village de Tendouck et les partenaires au développement de la zone. Pour le chef du village Mamina Goudiaby, «cette cérémonie qui est d’une importance capitale pour nos populations, marque l’engagement du service des eaux et forêts de la région dans la protection de l’environnement dans notre arrondissement, dans la restauration de la mangrove surtout. Notre collaboration avec les agents de ce service sincère dans notre localité, nous pouvons vous assurer que le matériel sera utilisé à bon escient par les jeunes qui sont les principaux bénéficiaires», a laissé entendre M. Camara. Après avoir salué l’engagement de l’autorité administrative de Tendouck et des populations pour leur accompagnement, «ce programme, d’une durée de deux ans, est né des travaux de la boucle du Blouf. Nous sommes dans une dynamique d’accompagnement des populations de Tendouck pour la restauration de la mangrove où l’on retrouve plusieurs espèces. Une mangrove qui s’est dégradée dans cette contré », explique le LT Babacar Dionne, chef de service régional des eaux et forêts de Ziguinchor. A l’en croire toujours, «nous sommes aujourd’hui disposés et déterminés à accompagner les populations pour la restauration de cette mangrove. Il est prévu de faire des pépinières, de repiquage et des formations en faveur des jeunes surtouts. Ce matériel qui sera dispatché dans les 12 villages de l’arrondissement de Tendouck », a ajouté le patron des eaux et forêts de la région. Pour la durée du projet, «j’invite les populations à une bonne du matériel. Des comités ont été mis en place. C’est pourquoi, nous invitons les chefs de village de faire tout pour avoir un œil sur le matériel qui a permis aux populations de pousser un ouf de soulagement car, la mangrove est en train de disparaitre dans l’arrondissement», a indiqué le sous-préfet de Tendouck Mbaye Diouf.

IGFM