vendredi 2 juin 2023 • 1148 lectures • 2 commentaires

iGFM – (Dakar) Suite aux tensions notées au Sénégal, ces derniers heures, l'artiste Faada Freddy s’indigne de cette situation et lance un appel à l’état du Sénégal.

« Vous nous faites honte ! On ne maquille pas le sale avec le sang des innocents. Tout silence face à cette injustice est complice! Laissez sa jeunesse mourir est une haute trahison ! Le peuple veut la liberté de Sonko, Nit Dof, les prisonniers politiques et des élections libres et démocratiques. Que la Paix revienne dans notre beau pays le Sénégal ».