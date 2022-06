samedi 25 juin 2022 • 336 lectures • 0 commentaires

Blog 6 heures Taille

iGFM - (Dakar) Le leader du Mouvement Alliance des bâtisseurs suit de prêt l'évolution politique de notre pays.

De l'étranger où il se trouve il a tenu à exprimer ses craintes face à la situation très tendue entre le pouvoir et l'opposition.

PUBLICITÉ



"Le pays et ses institutions sont entrain d'être ensevelis par une certaine classe politique. La situations est alarmante." alerte le responsable politique de la capitale du rail.

PUBLICITÉ

Il ajoute que "Le Président de la république, malgré ses réalisations sur le plan social et des infrastructures, tarde à satisfaire sur le respect des droits primaires que confère la constitution : droit de marche, utilisation abusive de l'article 80 et l'organisation d'une élection libre et transparente."



Meleye Seck condamne "cette attitude et cette tentative de réduire l'opposition à néant."

Par ailleurs, il invite "cette opposition à plus de retenue et conformité par rapport à la loi de notre pays. La violence du discours politique est aujourd'hui sans limites.

Les appels insurrectionnels surtout envers la jeunesse relèvent de l'irresponsabilité et l'immaturité de l'opposition." souligne la tête de liste de la coalition Gox Yu Bess aux dernières Locales.



Dans un autre registre, Meleye Seck attire l'attention de la jeunesse à faire un "sacrifice dans la quête du savoir et de la formation !"



Pour une situation sociale apaisée, l'Alliance des bâtisseurs veut que "les juges du conseil constitutionnel livrent des verdicts plus empreints de sagesse.

Honoré de Balzac a même été jusqu'à affirmer qu' un mauvais arrangement vaut mieux qu'un bon procès !



Le Président de la république garant de la paix sociale doit impérativement remettre l'envers à l'endroit en libérant les juges du conseil constitutionnel du fardeau psychologique qui pèse au dessus de leur tête.

Ils doivent arbitrer sans pression aucune. Fair play est un must en démocratie. Que le meilleur gagne !" Conclut-il.