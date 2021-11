vendredi 26 novembre 2021 • 582 lectures • 0 commentaires

iGFM - (Dakar) Après les tensions qui ont eu lieu à la prison du camp pénal entre matons et détenus, l’administration pénitentiaire vient de réagir. Elle s’est expliquée à travers ses plateformes numériques.

«Après une fouille de routine faite ce jour au Camp Pénal de liberté 6 sans aucun incident, des détenus s’en sont pris à un de leur codétenu, qu’ils soupçonnent d’être un informateur. A la suite de cela, ils ont été dispersés et le calme est revenu», a-t-elle indiqué.



Jean Bertrand BOCANDE et ses hommes indiquent que les fouilles régulières font partie de la procédure de sécurisation des lieux de détention. Ce, pour empêcher l’utilisation de produits interdits ou dangereux comme les armes, les téléphones portables et la drogue.



Mais, ils assurent que «l’incident a vite été maîtrisé» et qu’ «aucun acte de maltraitance n’a été pratiqué et qu’aucun blessé n’est à déplorer.»