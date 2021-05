jeudi 13 mai 2021 • 159 lectures • 0 commentaires

iGFM (Dakar) Dans un entretien exclusif accordé à la TFM, ce jeudi soir, Youssou Ndour s'est exprimé sur l'actualité internationale notamment au Proche Orient.

Ce qui se passe entre l'Israel et la Palestine, "c'est déplorable", a-t-il dit. "C'est une tension. Parfois, on peut dire que c'est la première fois tellement que c'est difficile. Pourtant, Israël faisait des rapprochements avec des pays musulmans donc on ne comprend pas. C'est une grande question, tout le monde est interpellé. L'extrémisme n'est pas bien. J'appelle au calme et à la discussion. Qu'on sache que la Palestine existe", a soutenu la star planétaire. "Pourtant j'ai été à Jérusalem et même des deux côtés. Les musulmans font des milliards aujourd'hui. Israël doit prendre en compte comment le monde a été dérangé par le covid19. Il faut essayer de laisser pour aboutir à une solution."