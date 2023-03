samedi 25 mars 2023 • 431 lectures • 0 commentaires

iGFM - (Dakar) Avec la tension qui prévaut actuellement dans l’espace public, notamment dans le landerneau politique, l’initiative Mesure veut faire émerger la voix de l’accalmie et de la paix. En synergie avec des Organisations de la société civile, elle lance un appel à tous les Sénégalais pour une «Semaine de la paix» qui débutera à partir du lundi 27 mars prochain.

Une semaine de la paix qui débutera dès le 27 mars prochain. C’est l’initiative lancée par Mesure. «Il s’agit de faire parler la voix de la paix au Sénégal, par tous les Sénégalais et partout au Sénégal», renseigne-t-elle dans son communiqué de presse parvenu à iGFM.



Mesure souhaite que cette "Semaine de la paix" marque un tournant vers un retour à la stabilité et une aspiration affirmée à la paix durable dans le pays, au moment où les manifestations et les affrontements ont émaillé le pays, ces derniers mois.



La plateforme prévoit de tenir un sit-in national le mardi 28 mars 2023 à Dakar et dans les départements du pays. «Il s’agit non seulement d’affirmer le refus de ses membres et sympathisants de plonger le Sénégal dans un gouffre de violences, mais également d’affirmer leur aspiration indéfectible à une paix durable», dit-elle.



MESURe invite aussi les Sénégalais de toutes obédiences et de tous bords , à manifester leur désapprobation de toutes formes de confrontations violentes dans l’espace public en arborant des vêtements blancs ce 28 mars 2023 avec, si possible, des accessoires aux couleurs nationales.