Tentative de corruption d’un policier : pour 2000 francs,  A. Diagne se retrouve en prison

iGFM-(Dakar) A.Diagne a été attrait à la barre du tribunal des flagrants délits de Dakar pour tentative de corruption sur un policier. En effet, lors d’un contrôle sur la route, le Sénégalais de nationalité française, a tenté de soudoyer le policier en lui donnant un billet de 2000f en lieu et place du permis de conduire qui lui a été réclamé. L’agent lui fait la remarque, mais selon l’accusation, le conducteur s’est emporté et a commencé à être désagréable avec le policier. Il sera embarqué, conduit au commissariat de police, déféré au parquet au terme de sa garde à vue et placé sous mandat de dépôt à la Maison d’arrêt de Rebeuss.

Face au juge du tribunal de grande instance de Dakar statuant en matière de flagrants délits, le mis en cause a tenté d’expliquer son comportement. Il confie qu’il était paniqué au moment des faits. ‘’J’étais perturbé parce que je devais me rendre à l’hôpital où ma femme était interné’’, explique-t-il.

Le juge s’est montré clément à son endroit. Il a été déclaré coupable des faits qui lui sont reprochés et condamné à un mois avec sursis et une amende de 100.000f.

Ndèye Rokheya THIANE