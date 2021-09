dimanche 5 septembre 2021 • 212 lectures • 0 commentaires

iGFM (Dakar) Le match Guinée-Maroc prévu, ce lundi (16h GMT), à Conakry, est menacé suite à la tentative de Coup d'Etat de ce dimanche.

Programmé lundi à Conakry, le match entre la Guinée et le Maroc comptant pour la 2e journée des éliminatoires du Mondial 2022 pourra-t-il avoir lieu comme prévu ? Le doute est permis puisque la capitale guinéenne fait l’objet ce dimanche d’une tentative de coup d’Etat ! Celui-ci est le fruit d’élément du Groupement des forces spéciales qui ont pris d’assaut le palais présidentiel où réside le chef de l’État, Alpha Condé, réélu en 2020 pour un troisième mandat. Des tirs soutenus sont audibles depuis le petit matin, tandis que des militaires patrouillent dans les rues.

Du côté de la délégation marocaine, arrivée sur place la veille, les premières nouvelles sont rassurantes puisque les joueurs et le staff se trouvent en sécurité dans leur hôtel avec d’autres résidents marocains. Il est en revanche de plus en plus question d’une évacuation, qui devrait se traduire par le report du match. Pour l’instant, la Confédération africaine de football (CAF) et la FIFA ne se sont pas prononcées à ce sujet.

Aucune information n’a filtré non plus concernant la délégation guinéenne.