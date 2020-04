Tentative de faire voter 200 millions- Ape Dysso dit « halte » à Bamba Fall

iGFM – (Dakar) APE/Dysso dénonce avec la plus grande énergie dans un communiqué « la dernière tentative avortée » du maire Bamba Fall, de vouloir faire voter au Conseil municipal, pour des raisons inavouées, et injustifiées une somme colossale de 200.000.000 FCFA. Aussi, il demande au maire d’arrêter les « harcèlements » du maire sur les commerçants de la rue 25, qui ont acheté leurs propres magasins à la sueur de leurs fronts.

Face à cette boulimie épidémiologique du maire Bamba Fall, de vouloir à tout prix mettre la pression sur d’honnêtes citoyens, pour satisfaire ses intérêts personnels, et anticiper les locales, au moment où le seul mot d’ordre est la guerre déclarée au COVID-19, ils disent HALTE M. Le Maire.

APE/Dysso, invite les Médinois, à l’essentiel faire bloc, pour combattre et bouter hors du Sénégal le coronavirus, et hors de la Médina l’actuel Maire et son équipe.

APE/Dysso, invite le président de la République, de prêter une attention particulière aux agissements du maire de la Médina, Monsieur Bamba Fall.

IGFM