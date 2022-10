lundi 17 octobre 2022 • 70 lectures • 0 commentaires

International 14 mins Taille

iGFM (Dakar) Arrêté samedi pour violation de son contrôle judiciaire, l'attaquant de Manchester United Mason Greenwood, accusé de « tentative de viol » et de « coups et blessures volontaires », a été maintenu en détention provisoire par un juge lundi, renseigne L'Equipe.

Mason Greenwood reste en prison. Accusé de « tentative de viol » et de « coups et blessures volontaires », le joueur de Manchester United (21 ans) a été maintenu en détention provisoire par un juge lundi. Il avait été arrêté samedi pour violation de son contrôle judiciaire.



Vêtu d'un sweat à capuche gris et d'un pantalon de jogging, le joueur a pris la parole uniquement pour décliner son nom, sa date de naissance et son adresse. Sa prochaine comparution devant un magistrat a été fixée au 21 novembre.