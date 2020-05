Tenue des JOJ 2022 à Dakar : le Ministre des Sports apporte des garanties

iGFM-(Dakar) Le Ministre des Sports a apporté des garanties sur la tenue des Jeux olympiques de la jeunesse prévus en 2022 au Sénégal.

Selon Matar Ba, la préparation se déroule correctement et des échanges ont lieu périodiquement entre le Comité international olympique (CIO) et son pendant sur le plan local.

Aucun impact pour l’heure malgré le Covid-19

« Des échanges entre le Comité olympique sénégalais et le CIO se poursuivent et il n’y a pas encore de changement’’, a-t-il assuré, ce samedi. Et de soutenir : « Avec les nouvelles technologies de l’information et de la communication (NTIC), le travail se poursuit correctement. Le Covid-19 n’a pas encore d’impact » sur l’agenda de cette manifestation sportive qui se tiendra pour la première fois en Afrique.

Démarrage des travaux du stade de Diamniadio fin mai

Le Ministre des Sports a par ailleurs annoncé le démarrage imminent des travaux du stade olympique de Diamniado. Ils vont démarrer à la fin du mois de mai pour être bouclés dans 17 mois. Ce stade dont la pose de la première pierre a été faite le 20 février dernier, pourra accueillir 50.000 personnes.

Matar Ba a par ailleurs rassuré que le démarrage des travaux de réhabilitation du stade Iba Mar Diop et de la Piscine olympique, qui serviront à la tenue des JOJ 2022, est prévu incessamment.

Le Ministre des Sports s’exprimait dans un panel de journalistes sportifs du Sénégal, sur le réseau social WhatSapp.