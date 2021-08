dimanche 29 août 2021 • 404 lectures • 0 commentaires

Ce dimanche, à quelques semaines du Grand Magal de Touba, Serigne Bassirou Abdou Khadre a fait une déclaration. Dans celle-ci, il a évoqué les critiques qui visent la tenue du magal en cette période de pandémie. Sa réponse péremptoire.

«Le fait de nous conformer au Ndigueul de Serigne Touba nous n’en attendons qu’une rétribution ici-bas et à l’au-delà. Donc nous ne voyons pas ce qui peut nous empêcher de faire le Magal. C’est Serigne Touba qui nous l’a recommandé (…)



Donc ceux qui parlent, c’est par ignorance, ou des gens qui se mêlent de ce qui ne les regarde pas. Car nous ne leur prêtons pas l’oreille. Une seule personne a autorité sur le Magal, c’est celui qui est ici à la place de Serigne Touba. Et lui, il n’a pas le temps de donner un Ndigueul à ceux qui ne se réclament pas de son autorité.



Ce qu’il doit faire il le sait. Serigne Mountakha prendra toutes ses responsabilités. Il est plus âgé que nous, il a plus de savoir que nous, il craint Dieu plus que nous et il est plus proche de Serigne Touba que nous. Il est encore plus engagé que nous et il connait la vie plus que nous. Donc nous devons suivre son ndigueul.»