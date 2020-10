mercredi 7 octobre 2020 • 29 lectures • 0 commentaires

iGFM - (Dakar) Le collectif des déguerpis de Terme Sud veut que les autorités militaires qui les ont sorti de leurs logements soient audites. Elles doivent être les premières à justifier leurs biens, selon le collectif qui rappelle que Terme Sud est un domaine de l’État.

Le collectif est ferme. Les autorités militaires qui les ont déguerpis doivent être audites. « Combien ont-ils de maison ?, combien ont-ils de rente…? Je demande aujourd’hui que ceux-là soient audites. C’est à eux qu’il faut demander une déclaration de patrimoine, ces autorités militaires qui nous pourchassent » a déclare sur Rfm, Al Assane Hann, president du collectif.

Selon les déguerpis, Terme Sud n’appartient pas à la Comico. C’est bien un domaine privé de l’État. “Le terrain est un domaine privé de l’État à morceler depuis 1999 et distribué au commun des sénégalais. N’importe qui peut y prétendre. Nous avons ici des baux obtenus par des marchands de Sandaga. Aujourd’hui, ils ont usé de force our venue investir le terrain et créer un état de siège. Ce qui est illégal et illégitime“, a dénoncé M. Hann.

La Dirpa qui a tenu une conférence de presse ce lundi sur cette affaire n’a rien à faire dans ce contentieux. Selon le collectif, il s’agit d’une affaire de civils.