vendredi 6 novembre 2020

Terme Sud: Les familles expulsées racontent leur galère

Actualité

iGFM - (Dakar) Entre galère, tristesse et traumatismes, les membres des 79 familles expulsées de Terme Sud, traversent l'une des périodes les plus dramatiques de leur existence. Rencontrés au Centre culture de sacré Cœur où ils sont provisoirement logés, ils racontent ici leur galère et la douleur qu'ils trainent au quotidien. Ils s'épanchent aussi sur la flamme de l'espoir qui vit encore en eux depuis le déguerpissent qui a fait basculer leur vie.







Publié par Birame Ndour editor