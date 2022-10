samedi 22 octobre 2022 • 58 lectures • 0 commentaires

iGFM – (Dakar) La cérémonie de lancement officiel de « Terranga », la nouvelle série sénégalaise Canal+ Original, s’est déroulé ce vendredi dans la salle de cinéma Canal Olympia, en présence de l’équipe de production et des acteurs de ce film.

« Terranga » est une série 100 % sénégalaise de huit épisodes, entièrement tournée au Sénégal, qui « réunit un casting d’acteurs sénégalais connus du grand public », dont Arfang Sané, Ousseynou Bâ, Abdoulaye Diakhaté et Amélie Mbaye.

Sané a également joué dans des séries comme « Karma », « Wara» et « C’est la vie ».

La série sera diffusée à raison de deux épisodes par soirée, à partir du lundi 24 octobre à 20 h 30 sur Canal+ Première. Hier, le prublic a visionné en avant gout les (épisodes 1 et 2 en clair) ».

Ce film traite de deux grandes familles sénégalaises, les Guèye et les Sidibé, qui sont « éclaboussées par un scandale sanitaire et écologique ». Dans le collimateur du célèbre Ricochet, un lanceur d’alerte adulé par les jeunes générations africaines, les deux patriarches Seg Guèye et Mansour Sidibé vont devoir prouver leur innocence à leurs proches et à la bonne société dakaroise. A moins que Ricochet ait raison ? Et qu’ils soient véritablement coupables ?

Dans le même temps, Ruben Allepot, jeune Sénégalais qui a été adopté à la naissance, revient dans son pays natal pour enquêter sur ses racines…

A travers cette saga familiale sur fond de scandale écologique sans précédent, cette nouvelle série CANAL+ORIGINAL promet passion, vengeance, action, et suspense. Série engagée autour de questions environnementales, elle met également en perspective le monde agricole moderne versus le monde des affaires et met en lumière des problématiques plus profondes comme celle de l’identité ou du combat écologique.

Créée par Cyril Sebas Diop, TERRANGA a bénéficié d’ateliers d’écriture, en particulier au Sénégal, pour la formation de 5 scénaristes africains, en partenariat avec CFI, l’Agence Française de Développement Médias. Tournée entièrement au Sénégal, la réalisation est signée de l’auteur de la série avec Angèle Diabang, scénariste et réalisatrice sénégalaise.