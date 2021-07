vendredi 30 juillet 2021 • 94 lectures • 0 commentaires

iGFM - (Dakar) L'Allemagne veut se protéger contre un risque d'importation du Covid-19 lié aux vacances alors que le nombre de cas reste faible comparé à celui d'autres pays. De nouvelles règles entrent en vigueur dimanche 1er août. Toute personne non immunisée devra être porteuse d'un test récent.

« Ceux qui sont actuellement en vacances veulent aussi passer un bon automne et un bon hiver ». Le vice-chancelier Olaf Scholz faisait référence aux craintes d’une quatrième vague de la pandémie.

Berlin craint que des personnes rentrant de vacances ou des touristes ne fassent augmenter le nombre d’infections comme durant l’été 2020. Les nouvelles règles devaient entrer en vigueur à la rentrée. Mais les vacanciers rentrant déjà pour partie, elles valent dès ce dimanche 1er août.



Test demandé pour les vaccinés venant de zones à haut risque

L’obligation pour les personnes non vaccinées ou guéries de produire un test antigénique ou PCR récent avant de prendre l’avion pour l’Allemagne est étendue à tous les voyageurs donc aussi à ceux qui circulent en train ou en voiture. La règle vaut pour les plus de 12 ans avec des exceptions pour les frontaliers et les voyageurs en transit. Un test sera aussi demandé aux personnes vaccinées venant de zones à haut risque comme le Brésil ou l’Afrique du Sud.

Des contrôles systématiques dans les trains et sur les routes ne seront pas possibles, mais des amendes pouvant aller jusqu’à 25 000 euros veulent dissuader ceux qui souhaiteraient ignorer les nouvelles règles.

Rfi