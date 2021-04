Tests Covid : après la polémique Sierra Leone-Bénin, la CAF s’en remet à l’OMS

iGFM (Dakar) Ces derniers mois, le recours à des tests au Covid-19 avant les matchs a donné lieu à plusieurs cas très suspects de probables supercheries en Afrique. On pense évidemment au match décisif des éliminatoires de la CAN 2021 entre la Sierra Leone et le Bénin qui n’a pas pu avoir lieu mardi et qui a été reporté au mois de juin, mais d’autres précédents existent.

On se souvient ainsi des déboires de la RD Congo pendant le CHAN, de l’élimination des Mauritaniens du FC Nouadhibou face à l’Asante Kotoko en Ligue des champions après deux tests douteux ou encore de l’avant-match de Malawi-Ouganda lundi dans les éliminatoires de la CAN où les hôtes ont tenté un coup de pression en détectant quatre cas supposés chez l’adversaire avant de se raviser. Pour éviter ce genre de souci à l’avenir, le comité exécutif de la Confédération africaine de football (CAF) a fait une annonce mercredi.

«Les réflexions ont été entamées pour mettre en place – en collaboration avec l’OMS – des organes indépendants en charge d’effectuer les tests en vue des matches, ceci notamment dans la perspective de la CAN 2021», a écrit l’instance panafricaine dans un communiqué. Une initiative salutaire si elle se concrétise.

Afrikfoot

Publié par Mamadou Salif editor