iGFM - (Dakar) Le ministre de la Santé a annoncé un réaménagement par rapport aux attestations de test covid que les voyageurs entrant au Sénégal doivent présenter à leur arrivée à nos frontières.

Le ministère de la Santé n’est pas moins préoccupé par la recrudescence des cas importés. De plus en plus nombreux, ces cas ont amené l’Etat du Sénégal à interdire l’accès au pays à tout passager non muni d’un certificat de test covid-19 négatif datant de mois de 7 jours. Ce mardi, le ministre de la Santé a annoncé une mesure.

«Vu la recrudescence des cas importés dont 91 ont été recensés entre le 1er et le 19 de ce mois, la durée des tests Rtpcr Covid 19 pour les voyageurs entrant au Sénégal sera ramenée à 5 jours. En outre l’entrée sur le territoire est assujettie à un test négatif», a indiqué Abdoulaye Diouf Sarr.