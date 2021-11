jeudi 18 novembre 2021 • 195 lectures • 0 commentaires

iGFM (Dakar) Contacté par IGFM via WhatsApp, Salif Diallo, journaliste et habitué du football local, s'est exprimé sur la saison de Ligue 1 au Sénégal, qui démarre, ce vendredi (16h30), avec en ouverture le derby de la banlieue opposant l'As Pikine à Guédiawaye FC.

"Pour moi, le favori de cette saison, c'est Teungueth FC par rapport à la qualité de son recrutement (14 nouvelles recrues), son expérience et ce qu'ils ont mis en place ces dernières années",a-t-il relevé, indiquant que les Rufisquois champions en titre, peuvent bien conserver leur gain."



Teungueth Fc s'est renforcé en quantité et en qualité



"Ils se sont bien renforcés en qualité et en quantité. En qualité, ils ont pris le défenseur central du Casa Sports, qui est un des meilleurs joueurs de la saison dernière",a expliqué le journaliste de l'Agence de Presse Sénégalaise.



Salif Diallo a en revanche relevé les départs du côtés de TFC. "Il est vrai qu'ils ont perdu deux atouts majeurs en attaque la saison dernière, Pape Ousmane Sakho et le gardien Syll. Maintenant, est-ce qu'ils vont pouvoir les remplacer, l'un dans l'autre, je pense qu'ils ont les moyens de conserver leur titre. Ils font partie de mes favoris pour le titre de champion du Sénégal 2021/2022", a-t-il soutenu.



Jaraaf et Génération Foot en transition



S'il considère Teungueth FC comme le principal favori, Salif Diallo, qui suit la Ligue 1 depuis plusieurs années, pense que les autres prétendants sont en transition. "Je peux citer aussi le Jaraaf de Dakar et Génération Foot, mais ces deux équipes là contrairement à Teungueth FC, sont en transition. Le Jaraaf a laissé partir beaucoup de ses anciens joueurs. Génération Foot est aussi dans une année de transition, mais je ne sais pas qu'est-ce qui va se passer. Si j'ai un trio à citer, c'est certainement Teungueth FC, Génération Foot et le Jaraaf", a-t-il conclu.

À rappeler que Teungueth FC démarre sa saison dimanche par un déplacement au stade Ibrahima Boye, pour défier l'As Douanes.