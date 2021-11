samedi 27 novembre 2021 • 328 lectures • 0 commentaires

iGFM (Dakar) Aliou Cissé, le sélectionneur national des Lions du Sénégal était au stade Ngalandou Diouf de Rufisque, ce samedi après-midi pour assister à la rencontre qui opposait Teungueth FC aux Diambars de Saly, pour le compte de la 2e journée de Ligue 1.

À un mois et demi de la Coupe d'Afrique des Nations de football, Aliou Cissé est à la pêche. L'entraîneur national a effectué le déplacement à Rufisque ce samedi, pour suivre le match du championnat local, qui opposait le club rufisquois à celui de Saly. Assis à la loge officielle, Cissé avait dans ses mains, son petit carnet de notes. Et il ne l'avait pas par plaisir. Le sélectionneur national prenait des notes à chaque instant. Surtout que dans les rangs de Teungueth FC, il y a Moutarou Baldé, qu'il avait sélectionné en octobre dernier, lors des éliminatoires de la Coupe du monde 2022. Mieux, il y a du potentiel du côté des Diambars comme Pape Demba Diop, le jeune milieu de terrain, qui a encore séduit le public local. Il a aussi forcément séduit Cissé avec ses élaborations et son jeu fluide. Ce qu'aucun joueur de l'équipe nationale n'arrive à faire. En tout cas, même si le choc de cette 2e journée s'est soldé par un nul (0-0), le carnet d'Aliou Cissé lui, est rempli de notes en ce samedi après-midi. Reste maintenant à savoir s'il va inclure le football local lors de la confection de sa liste pour la Coupe d'Afrique des Nations de football au Cameroun (9 janvier au 6 février 2022).