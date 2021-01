samedi 16 janvier 2021 • 191 lectures • 0 commentaires

iGFM (Dakar) L'affiche Teungueth FC-Niary Tally (2-1), de ce samedi mettait en lumière deux entraineurs au caractère et à la philosophie différents. Sur les deux bancs, Youssouph Dabo et Pape Thiaw étaient tous agités.

Plus de peur que mal. On a failli assister à des échanges houleux entre Youssouph Dabo et Pape Thiaw, deux jeunes entraîneurs du championnat. Souvent agité, le coach de NGB a interpellé l'arbitre de la rencontre à plusieurs reprises sur des décisons qu'il trouve injustes. Déjà peu après le premier but des Rufisquois, il y a eu une tension entre les joueurs. Un autre geste a encore rendu Pape Thiaw plus furieux. C'est lorsque le gardien de but adverse est tombé tout seul alors que la balle n'était même pas dans sa zone. Le ton est monté car Pape Thiaw s'est même retourné pour répondre à un individu qui était dans la tribune couverte.

Pape Thiaw : "On me devait quelque chose"

"Pouquoi il tombe, ce n'est pas du football", a-t-il déploré. Interpellé sur cette affaire en conférence de presse, l'ancien attaquant des Lions de 2002 a soutenu : "J'ai crié parce qu'on me devait quelque chose. Si je sens qu'on me doit quelque chose, je réclame. Mais lorsque j'ai discuté avec l'arbitre, le calme est revenu. Mais cette affaire est derrière moi."

Dabo : "L'enjeu d'un match ne me pousse pas à avoir certains comportements"

Du côté du banc de TFC, Youssouph Dabo n'a pas apprécié ce qui s'est passé ce samedi. "L'enjeu d'un match ne me pousse pas à avoir certains comportements. Il faut de l'humilité pour avancer. Et moi, je veux avancer", a-t-il déclaré, déplorant l'impolitesse sur un terrain de football.

Pourtant, le technicien rufisquois a tenté de calmer son staff et ses joueurs à plusieurs reprises pour ne pas que les choses dégénèrent. Un geste qui prouve que Dabo visait plus la victoire pour lancer sa saison.

Pour rappel, après trois journées, Teungueth FC (un match en retard) compte 4 points (1 victoire et 1 nul). Quant à NGB, il enregiste seulement trois points (1 victoire et 2 défaites).