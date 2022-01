THE BEST 2021 : Edouard Mendy sacré meilleur gardien de but par la FIFA

lundi 17 janvier 2022 • 177 lectures • 0 commentaires

Sport 16 mins Taille

PUBLICITÉ

IGFM - Le portier des Lions et de Chelsea, Edouard Mendy. Après avoir été relégué en deuxième position par France Football pour le prix Lev Yachine, le portier sénégalais a été sacré ce lundi par la FIFA au gala THE BEST 2021.

La cérémonie The Best a démarré ce lundi soir, récompensant les meilleurs éléments de la saison. Premier prix décerné, celui de meilleur gardien de l'année 2021. Devancé par Gianluigi Donnarumma (22 ans) au Ballon d'Or, le gardien de Chelsea Edouard Mendy (29 ans) remporte ce trophée. PUBLICITÉ



PUBLICITÉ

Cet article a été ouvert 177 fois.

Publié par Daouda Mine editor