iGFM – (Dakar) Invité dans l’émission «Ndoumbélane» de la Sen Tv, le rappeur Thiat revient sur l’état d’urgence et tacle Macky Sall. "Macky Sall est en train de se «Yaya Jammehiser», il fait du Yaya Jammeh, c’est de la dictature», tacle le membre du mouvement «Y’en a marre» qui annonce une mobilisation si Macky prolonge le couvre-feu. Et de lancer un appel à toute la population sénégalaise. Parce que rien n’explique le couvre-feu.

L’activiste poursuit : «On nous parle de 17 millions d’habitants, on n’a même pas 20 000 cas, pourquoi on ne fait pas un test de masse. Moi, je n’ai jamais fait de test, mais quand je devais voyager, j’ai payé 40 000 Fcfa pour faire un test. Ce qui est sûr, cette population ne peut pas débourser cette somme pour faire les tests".

Thiat de marteler : "Macky Sall discrédite les agents et experts de santé. Il est en train de suivre le calendrier que l’Europe lui dicte, enrichit sa famille et sa belle famille et suit son calendrier. Il ne réfléchit pas et ne travaille pas pour son peuple. La population souffre. Qui conseille Macky Sall ?"

Le rappeur de répondre : "Je ne pense pas qu’il a des conseillers fiables. Je pense que les mesures édictées depuis le début de la pandémie pouvaient faire l’affaire, c'est-à-dire porter des masques et se laver les mains. On ne peut pas faire de la distanciation physique au Sénégal parce qu’on a notre culture. On mange ensemble autour d’un bol».