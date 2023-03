mardi 21 mars 2023 • 356 lectures • 0 commentaires

Actualité 3 heures Taille

La dernière sortie du président de la Républicaine sur la question de son 3e mandat continue de soulever des vagues de réactions. Dans un communiqué publié sur sa page Facebook, le député et membre-fondateur du parti politique la République des Valeurs (Réewum Ngor), Thierno Alassane Sall estime que Macky Sall jette de l'huile sur le feu, en exhibant un soi-disant quitus du Conseil constitutionnel.

«Macky Sall poursuit la désacralisation des institutions. Au summum des tensions politiques au Sénégal, il jette de l'huile sur le feu, en exhibant un soi-disant quitus du Conseil constitutionnel. Ne pas respecter la volonté populaire, c'est mener le pays vers les enfers», a postè Thierno Alassane sall sur facebook.

PUBLICITÉ

Pour rappel, dans un entretien accordé au média français, L'Express, le Président Sall a annoncé que la question du 3e mandat n’était plus juridique car le problème avait été réglé. En substance, il a affirmé que le mandat qu’il a reçu en 2012 était hors de portée de la réforme constitutionnelle, ce qui lui permettrait de briguer un autre.

PUBLICITÉ

« Cette question (candidature pour 2024) m’a été posée des dizaines de fois. Dans mon camp, les gens se sont déjà positionnés pour m’investir comme candidat. Je n’ai pas encore apporté ma réponse. J’ai un agenda, un travail à faire. Le moment venu, je ferai savoir ma position, d’abord à mes partisans, ensuite à la population sénégalaise. »

Le chef de l’État a également précisé dans cette interview que « sur le plan juridique, le débat est tranché depuis longtemps. J’ai été élu en 2012 pour un mandat de sept ans. En 2016, j’ai proposé le passage au quinquennat et suggéré d’appliquer cette réduction à mon mandat en cours. Avant de soumettre ce choix au référendum, nous avons consulté le Conseil constitutionnel. Ce dernier a estimé que mon premier mandat était intangible et donc qu’il était hors de portée de la réforme. La question juridique est donc réglée. Maintenant, dois-je me porter candidat pour un troisième mandat ou non ? C’est un débat politique, je l’admets. »