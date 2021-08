lundi 23 août 2021 • 571 lectures • 1 commentaires

iGFM-(Dakar) Le leader de l’Alliance générationnelle pour les intérêts de la République (Agir), Thierno Bocoum ne vacille pas sur sa position contre l’alliance entre Ousmane Sonko, Karim Wade et Khalifa Sall. Face à la presse ce matin, il a accusé ces responsables politiques d’avoir «comploté sur le dos de l’opposition» pour mettre en place cette «alliance motivée par des calculs politiques et des intérêts personnels.

Sans langue de bois, le leader Thierno Bocoum a assimilé l’alliance entre Sonko, Karim Wade et Khalifa de coalition de pression qui sape l’esprit du projet consistant à rassembler toute l’opposition autour d’une coalition. «C’est une coalition contre l’opposition», a lancé Thierno Bocoum.

Pour rappel, avant la conférence de presse de ce matin, le leader d’Agir avait suscité une vive polémique sur les réseaux sociaux suite à une virulente sortie contre la démarche de ses collègues de l’opposition (Khalifa, Sonko et Karim) sur sa pages facebook.

«Nous avons dit NON à Macky Sall dans sa volonté de partage de responsabilités au sein du pouvoir. Nous avons dit NON à Idrissa Seck dans sa volonté fraternelle de nous associer à son entrisme. Nous n’avons pas mené tous les combats de principes dans ce pays pour nous laisser berner par ces trois-là », dénonçait Thierno Bocoum.

Par ailleurs, il invite le leader de Pastef qu’il désigne comme le chef de l’opposition et ses camarades (Khalifa et Karim) à faire preuve de dépassement et de mettre un terme à cette démarche sectaire.