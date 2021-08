vendredi 20 août 2021 • 357 lectures • 0 commentaires

iGFM-(Dakar) Thierno Bocoum, le président de l’Alliance Générationnelle pour les Intérêts de la République (AGIR) dénonce une «alliance calculée et politicienne contre l’opposition sénégalaise» envisagée par Ousmane Sonko, Karim Wade et Khalifa Sall. Dans une note reçue à iGFM, il promet mettre à nu les dessous de cette conspiration.

«Nous avons dit NON à Macky Sall dans sa volonté de partage de responsabilités au sein du pouvoir. Nous avons dit NON à Idrissa Seck dans sa volonté fraternelle de nous associer à son entrisme. Nous n’avons pas mené tous les combats de principes dans ce pays pour nous laisser berner par ces trois-là. Khalifa Sall, Ousmane Sonko, Karim Wade yéne laye wakhale. Votre alliance calculée et politicienne contre l’opposition et pour vous-mêmes sera dénoncée», prévient Thierno Bocoum.