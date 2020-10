lundi 12 octobre 2020 • 253 lectures • 0 commentaires

Le président du Mouvement AGIR, Thierno Bocoum a sévèrement condamné la déclaration du député Aliou Dembourou Sow qui appelle à l’utilisation de machettes pour défendre le troisième mandat de Macky. Il demande au procureur de s’autosaisir pour corriger cette attitude dangereuse et irresponsable du député.

«La déclaration du député Aliou Dembourou Sow est inacceptable dans une République garante des droits de l’homme et de l’état de droit. Un État responsable et respectueux ne saurait demeurer silencieux. Appeler à l’utilisation de machettes pour défendre le troisième mandat relève d’une insouciance, d’une folie, d’une irresponsabilité inouïe et d’une posture inacceptable que nous condamnons fortement. Mieux, nous réclamons l’auto-saisine du procureur et une condamnation forte de l’assemblée nationale si prompte à chercher à sauvegarder une soi-disante image malheureusement déjà ternie par une approche partisane et hors la loi. », a déclaré Thierno Bocoum dans un communiqué reçu à iGFM.

Considérant qu’Aliou Sow est dangereux et irresponsable, Thierno Bocoum estime qu’il «est important de rappeler que ceux qui comme-lui veulent s’amuser à prendre des machettes pour défendre un troisième mandat chimérique et immoral s’attaqueront au Sénégal dans sa diversité.»