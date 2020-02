Disparition du Principal Sadiouka Mbodj : son adjoint donne une piste

iGFM (Dakar) Sadiouka est décrit comme un gars serein, travailleur et sérieux. Pourtant son adjoint de souffler au micro de Rfm que le disparu lui confiait qu’il avait dés fois des trous de mémoire. Surtout après la disparition de sa maman.

Les élèves et le personnel du CEM Ousmane Ngom sont sans nouvelles du principal Sadiouka Mbodj depuis dimanche. Le cinquantenaire a mystérieusement disparu et laissé toute sa famille ainsi que ses collègues dans la tristesse et l’inquiétude.

Au CEM, aucun cours n’est tenu, professeurs et élèves sont restés statiques dans la cour. Certains parents d’élèves ont même fait le déplacement pour s’acquérir des nouvelles.

Ndéye Rokheya THIANE