Thiès : Le fils du proviseur du lycée Malick Sy meurt dans la salle de sport de son établissement

IGFM – Un jeune lycéen perd la vie alors qu’il s’entraînait dans la salle de gymnastique du lycée El hadji Malick Sy de Thiès.

Sidy Badji, fils de Amadou Lamine Badji, proviseur du lycée El hadji Malick Sy, est décédé dans la salle de sport de son établissement, hier vendredi, alors qu’il révisait les enchaînements qu’il devait présenter aujourd’hui dans le cadre des compétitions de sports scolaires. Elève en classe de 1ère, Sidy Badji, âgé de 18 ans, était un athlète accompli, très fort en gymnastique. Il devait représenter son école aujourd’hui aux compétitions de sports scolaires qui vont se tenir au lycée El hadji Malick Sy. Les établissements scolaires de la commune devaient s’y rencontrer dans le cadre de ces jeux scolaires.

Sidy Badji, qui n’avait pas cours hier, s’est rendu à la salle de gymnastique située dans l’enceinte même du lycée El hadji Malick Sy où il loge avec ses parents. Il se trouvait dans la salle de gymnastique sans son professeur d’éducation physique et sportive (Eps). Il ne portait pas de tenue sportive non plus. Il était juste là pour s’entraîner seul et réviser ses enchaînements. Il a commencé à faire des «salto» (sauts périlleux). En attendant l’autopsie, tout porte à croire qu’il a raté le salto arrière qu’il était en train d’effectuer. Quand il est lourdement retombé sur le tapis, les élèves qui s’y trouvaient ont crié à se rompre les cordes vocales. Les professeurs d’éducation physique, qui encadraient leurs élèves dans la cour, ont accouru dans la salle de gymnastique. Sidy Badji était au sol, essayant de faire des gestes afin de s’accrocher encore à la vie. Marcel Faye, professeur d’Eps, a cherché à lui parler pour le maintenir conscient. Mais les mots ne parvenaient pas à sortir de la bouche du jeune garçon. M. Faye va essayer quelques gestes pour le secourir. Au même moment, l’infirmière du lycée arrive aussi sur les lieux. Elle lui apporte les premiers secours.

Informé de l’accident de son fils, Amadou Lamine Badji, proviseur du lycée, quitte son bureau et se rend à la salle de sport. Il regarde impuissant son fils qui était en train de partir vers les cieux. Les sapeurs-pompiers, qui vont arriver quelques minutes plus tard, vont lui faire des massages cardiaques. En vain. Ils vont le conduire aux urgences de l’hôpital Ahmadou Sakhir Ndiéguène. Le médecin urgentiste ne fera que constater le décès du jeune lycéen. A l’annonce de la mauvaise nouvelle, Binta Keïta, la mère du jeune garçon, était inconsolable. Le corps sans vie de Sidy Badji a été acheminé à l’hôpital Aristide Le Dantec de Dakar aux fins d’autopsie, à la demande du Procureur de la République.

OUSSEYNOU MASSERIGNE GUEYE