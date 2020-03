Thiès : Les révélations de Assane Guèye,  le présumé tueur de Marième Diagne

IGFM – Gardé à vue au poste de police de Nguinth, Assane Guèye a été auditionné pour la première fois hier lundi par les enquêteurs. Il a reconnu avoir réglé son compte à Marième Diagne sans autre forme de procès.

A Thiès, malgré l’émotion qui enveloppe la cité du Rail, les enquêteurs du poste de police de Nguinth conduisent avec intelligence les auditions sur l’assassinat de Marième Diagne. Blessé au bras samedi dernier, lors de la bagarre qui l’avait opposée à son ex-petite amie qu’il finira par tuer aux environs de 14h, Assane Guèye a été conduit au poste de santé de Don Boscou au quartier Médina Fall où il a reçu les premiers soins. Il a ensuite été gardé à vue au poste de police du même quartier de Médina Fall, où il a commis l’atroce meurtre. Quand les éléments de sécurité ont senti qu’il pouvait y être lynché par les populations, il a été exfiltré et gardé à vue au Commissariat central qui était de permanence ce week-end. C’est seulement hier lundi que Assane Guèye a été conduit au poste de police de Nguinth où il a été auditionné, pour la première fois, par les enquêteurs. Contrairement à ce qui a été raconté par ailleurs, prêtant au mis en cause des propos qu’il aurait tenus lors d’une audition qui n’a jamais existé.

Le présumé assassin de Marième Diagne a reconnu d’emblée avoir tué son ex-copine. Il déroule ensuite le film des événements ayant conduit au meurtre de Marième. Revenu du Maroc dans la nuit du jeudi au vendredi, il dit s’être aussitôt rendu au domicile de son ex-petite amie pour lui réclamer une somme de 3 millions 40 mille FCfa (3 040 000 FCfa) qu’il dit lui avoir confié après plusieurs envois. Mais la victime ne s’est pas exécutée. Assane Guèye a alors exhorté les enquêteurs à prendre leur temps pour mener à bien l’enquête. Il leur dira qu’il disposerait des preuves de ses allégations pour avoir versé à Marième Diagne à plusieurs reprises des sommes d’argent alors qu’il se trouvait au Maroc. Assane Guèye leur signifiera avoir confié son argent à sa petite amie parce que sa situation clandestine ne lui permettait pas d’ouvrir un compte bancaire au Maroc.

Quand il a réussi à conclure un marché avec un passeur marocain qui devait, de Marrakech, le convoyer en Espagne, Assane Guèye a demandé à Marième Diagne de lui envoyer son argent pour qu’il puisse se rendre en Europe. Seulement, poursuit Assane devant les enquêteurs, son ex-petite amie aurait verbalement consenti à lui envoyer l’argent. Mais le jeune garçon attendra son dû en vain. Il lui était finalement difficile d’avoir Marième Diagne, qui ne le prenait plus au téléphone. Assane Guèye a appelé un de ses amis pour le prier d’apporter son téléphone à Marième afin qu’il puisse lui parler. Son ami finit par lui apprendre la dure réalité : il ne pouvait pas y aller parce que Marième Diagne était mariée à un Sénégalais établi en Italie. Assane Guèye dit avoir reçu la nouvelle du mariage de son ex comme un coup de massue. Parce que même mariée, Marième continuait à prendre son argent. Alors le présumé meurtrier dit avoir appelé son frère El Hadji Guèye, chauffeur d’un véhicule «Allô Dakar», pour qu’il lui envoie de quoi payer le billet retour au Sénégal. C’est Bathie Fall, un proche de la famille, qui parviendra à collecter 300 000 FCfa qui lui seront envoyés.

Assane Guèye finit par débarquer au Sénégal jeudi dernier. Il a révélé aux enquêteurs qu’il était expressément venu pour récupérer son argent. Il devait retourner, ce dimanche 8 mars, au Maroc pour verser l’argent, hier lundi, au passeur marocain qui devait le conduire en Espagne. L’époux de Marième avait accepté de rembourser l’argent si cette dernière reconnaissait lui devoir de l’argent après que Assane lui a envoyé un audio pour lui exposer la situation (lire ci-dessous). Les choses ont mal tourné et Assane Guèye, excédé, a commis l’irréparable.

Pendant que les enquêteurs cherchaient à tirer le ver du nez à Assane Guèye, d’autres policiers et une équipe de la Police scientifique se sont rendus hier à la maison mortuaire à Médina Fall pour auditionner Anta Guèye et Mbaye Diagne, mère et père de Marième Diagne. Selon des sources proches de l’affaire, la Police scientifique a pu y relever plusieurs indices. Ils aussi ont constaté le dessous du lit de la jeune fille qui est maculé de sang. Assane Guèye, qui aurait dévalé les escaliers pour la trouver dans sa chambre, l’aurait poignardée par surprise alors qu’elle était assise par terre, parlant au téléphone. Pour se sauver, elle se serait réfugiée sous le lit. En furie, Assane Guèye serait plié en deux pour l’y retrouver, continuant à lui asséner des coups de couteaux. Il a ramassé l’arme à son passage dans la cour. D’autres témoins comme Moustapha Kida, conducteur de mototaxi Jakarta, qui a arrêté Assane Guèye dans la rue, ont aussi été auditionnés par les enquêteurs.

La garde à vue de Assane Guèye a été prolongée, d’autant plus que les enquêteurs attendaient les résultats de l’autopsie pour une interrogation supplémentaire. Assane Guèye, qui souffre encore pour avoir reçu plusieurs coups, est surveillé de près par les enquêteurs.

OUSSEYNOU MASSERIGNE GUEYE