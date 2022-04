dimanche 24 avril 2022 • 361 lectures • 0 commentaires

iGFM - C’est une affaire extrêmement grave. À Thiès, un individu non encore identifié, qui a enlevé un enfant de 8 ans, a tenté de l’égorger.

L’affaire s’est produite à Darou Salam de Thiès. Mohamed Lamine Aidara, un enfant âgé de 8 ans seulement, a échappé de justesse à un meurtre crapuleux. Ayant subi plusieurs blessures sévères infligées par son agresseur, il a été admis aux urgences de l’Hôpital Amadou Sakhir Ndiéguène de Thiès ,où il a été opéré.



«L’individu l’a blessé aux mains avant de l’entrainer dans un bâtiment en construction. Il lui a donné un coup de couteau au ventre et lui a intimé de se taire. Mais, comme le petit pleurait, il a tenté de l’égorger. L’enfant nous a dit qu’il a réussi à extirper ses mains pour se sauver», raconte une sœur de la victime à la Rfm.



Et d’ajouter : «Nous n’avons pas trouvé l’homme en question, qui s’est enfui. Nous avons trouvé son couteau et ses affaires sur les lieux. Il a infligé plusieurs blessures à cet enfant qui n’a que 8 ans. L'individu voulait lui couper la main. L'enfant est actuellement aux Urgences, il est traumatisé.»



Les populations dénoncent l’insécurité dans leur cité où pareils actes sont notés à l’approche d’élections, disent-elles. De son côté, le commissariat de Thiès a ouvert une enquête pour mettre la main sur l’auteur des faits.