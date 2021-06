mercredi 23 juin 2021 • 458 lectures • 0 commentaires

iGFM (Dakar) Accusé de viol sur une mineure, le maçon de 55 ans, A.Thiam avait introduit F. Bâ, une écolière de 6 ans, dans sa chambre au quartier Taakhikaw de Thiès. L'ayant allongée sur son lit, il l'a déshabillée et violée. La fillette s’est retrouvée aux urgences, renseigne L'Observateur.

Le 11 juin dernier, quand les enfants ont été invités à venir manger du « laax », le vieux célibataire est venu se poster devant sa maison pour interpeller sa victime, la dernière à sortir des lieux. Il l’a ensuite invitée à le suivre chez lui promettant des fruits.

A.Thiam a fait entrer la fillette dans sa chambre, verrouillé la porte l'a forcée a s’allonge sur le lit et à entretenir des rapports sexuels avec lui. Rentrée chez elle F.Bâ gravement blessée au sexe a été admise aux urgences où elle a séjournée pendant une semaine. Le viol a été confirmé par le certificat médical délivré par le médecin selon le journal.

Le journal indique que le commissariat central de Thiès a été saisi par la mère de la fillette qui a porté plainte. Cueilli mardi dernier, le maçon A.Thiam est placé en garde en vue. Interrogé, ce dernier a réfuté le viol. Des propos que dément la victime. « J’étais parti manger du « laax » avec des amis, quand on a fini, j’étais la dernière à sortir de la maison parce que je me lavais le visage. J’ai trouvé A.Thiam seul devant la maison il m‘a dit le suivre pour prendre des fruits. Je l’ai suivi jusqu’à sa chambre. Il a verrouillé la porte et m’a allongée sur le lit », témoigne la fillette de 6 ans.

Enfonçant le clou, F.Bâ confie que le quinquagénaire l’a « déshabillé et a commencé à introduire son doigt dans mes parties intimes. J’ai crié, mais il a mis sa main sur ma bouche. Il s’est couché sur moi et m’a pénétrée, j’avais très mal. Il m’a laissé rentrer après avoir satisfait sa libido », confie-t-elle.

D’après cette dernière A.Thiam a violé deux autres filles qui fréquentaient la chambre du vieux maçon pour regarder la télévision.

D’après les informations, A.Thiam est un repris de justice. À l’issue de sa garde à vue qui a duré 96 heures, il a été déféré ce mardi 18 juin devant le procureur de la République au Tribunal de grande instance de Thiès. Il a été inculpé du crime de viol et placé sous mandat de dépôt à la Maison d’arrêt et de correction (MAC) de Thiès, informent nos confrères de L'Obs.