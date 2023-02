jeudi 9 février 2023 • 765 lectures • 1 commentaires

S’il est connu pour son fort caractère, au moins sur son expression du visage, le président de la République a affiché un large sourire, en rentrant dans ses appartements à la gouvernance de Thiès. Macky Sall, arrivé hier en début de soirée dans la capitale du Rail, où il tient un Conseil des ministres décentralisé, du 6 au 9 février 2023, a affiché toute la joie qui l’a animé, face à l’accueil réservé par les Thiessois.

“Je n’ai jamais vu ce qui s’est passé à Thiès. Toute la jeunesse de Mbour, de Tivaouane, et les populations de Thiès en général mon accueilli de la plus belle manière. Je suis entré à Thiès vers 17 h et ce n’est qu’une fois la nuit tombée que j’ai pu atteindre la gouvernance. Je suis très touché par cet accueil”, s’est émerveillé Macky Sall à son arrivée à Thiès.



Il faut dire que la mobilisation était un défi que tous les responsables politiques de la mouvance présidentielle avaient à la bouche depuis le méga meeting réussi par Ousmane Sonko à Keur Massar. Alors qu’une “réédition” se prépare à Mbacké, ce vendredi, le camp du pouvoir veut apporter la réplique à l’opposant, à un an de la Présidentielle 2024.



“Tout ce que nous avons fait à Thiès, nous allons l’augmenter. Bravo aux populations et aux responsables politiques de la région, à Rewmi et à la coalition Benno Bokk Yaakaar. Le ‘Mbourou ak Soow’ (son compagnonnage avec l’ancien maire de Thiès, NDLR) marche très bien. Je suis rassuré”, indique-t-il.

