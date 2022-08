lundi 29 août 2022 • 60 lectures • 0 commentaires

iGFM - (Dakar) Pour les trois prochaines années, le Japon entend mobiliser près de 30 milliards de dollars pour venir en aide aux pays africains. L’annonce est du Premier ministre japonais, Fumio Kishida lors de la huitième édition du sommet de la Ticad (Sommet international de Tokyo pour le développement en Afrique).

Cette édition s’est tenue les 27 et 28 août à Tunis. « Les secteurs public et privé au Japon fourniront un soutien aux pays africains d’environ 30 milliards de dollars au cours des trois prochaines années », a annoncé le Premier ministre japonais. Il concerne plusieurs domaines, dont la croissance verte, la santé, l'éducation, les ressources humaines, l'agriculture, et l'encouragement à l'investissement.



Ce sommet de deux jours, a vu la participation de nombreux chefs d’Etat et de gouvernement, des hommes d’affaires, d’organisations internationales. Le chef de l’Etat sénégalais, Macky Sall qui préside en même temps, l’Union africaine, a pris part à la rencontre.