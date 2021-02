Dans une déclaration transmise par le bureau du shérif du comté de Los Angeles, il avait été précisé que les pinces de désincarcération avait dû être utilisées afin de pouvoir extirper Woods, seul occupant du véhicule.

«Le véhicule a subi des dégâts sérieux» après s’être retourné, sans qu’un autre véhicule ne semble être impliqué dans l’accident, selon un communiqué. Le golfeur âgé de 45 ans a dû être désincarcéré de sa voiture par des pompiers à l’aide d’un équipement spécial avant d’être «transporté vers un hôpital pour ses blessures», dont la gravité n’a pas été précisée.

Toujours selon les autorités, le véhicule utilitaire sport de Woods serait le seul bolide impliqué dans cette sortie de route survenue, peu après 7h, sur le boulevard Hawthorne, près des municipalités de Rolling Hills Estates et Rancho Palos Verdes. La voiture, qui aurait fait plusieurs tonneaux, a été lourdement endommagée. Une enquête est en cours pour faire la lumière sur les événements.

WATCH: @NBCSports' @miketirico discusses Tiger Woods' history of medical issues and surgeries, following rollover crash near Los Angeles.



"He had just, about a month or so ago...had his fifth procedure on his back." pic.twitter.com/9TQt6h8I3N