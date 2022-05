vendredi 6 mai 2022 • 154 lectures • 0 commentaires

Politique 21 mins Taille

Cette année, c’est au tirage au sort que l’ordre de passage pour le dépôt des listes de candidatures aux législatives, a été défini. Mais, les responsables de la coalition «Buntu-bi» s’estiment « désavantagés » parce qu’étant placés à la 25e et dernière position, alors qu’ils ont déposé en premier leur caution.

«Le tirage au sort pour le dépôt des listes de candidatures a été fait aujourd’hui (Bdlr : hier jeudi). Ce que nous voulons, c’est sortir premier pour le dépôt de parrainage. Parce que si aujourd’hui, on examine les listes de la coalition Bby avec toute la razzia qu’elle a faite pour la collecte de parrainages, ça peut nous créer des difficultés», a relevé Bruno d’Erneville dans «Le Soleil».



Il a indiqué à nos confrères qu’ils sont les premiers à déposer leur caution au niveau de la Caisse des dépôts et consignations (Cdc) : « C’est un paradoxe et ça pourrait nous léser. Mais nous espérons être parmi les premiers. Notre détermination est restée intacte.»



Pour ce qui est de leurs chances aux législatives, Bruno D’Erneville reste confiant: « Nous avons espoir par rapport à notre positionnement qui est central. Nous sommes la première force citoyenne dont le seul objectif est de rendre aux citoyens sénégalais ce qui leur appartient et de hisser le Sénégal au concert des États les mieux développés du continent. C’est pourquoi nous avons proposé le meilleur programme aux Sénégalais ».