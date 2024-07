mercredi 3 juillet 2024 • 408 lectures • 0 commentaires

La Confédération Africaine de Football (CAF) a enfin dévoilé les chapeaux des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations 2025 dont le tirage au sort est prévu, ce jeudi 4 juillet 2024 à 12H30 GMT.







Tirage au sort, mode d'emploi



Les 48 équipes engagées dans ces éliminatoires ont été réparties en quatre chapeaux de 12 sélections, et suivant le dernier classement FIFA du 20 juin 2024. Les 12 meilleures nations occuperont donc le chapeau 1, et ainsi de suite. Un groupe sera composé de 4 équipes issues de 4 chapeaux différents. 12 groupes seront tirés au sort, de A à L.



Les premiers et les deuxièmes de chaque groupe accèderont à la phase finale prévue du 21 décembre 2025 au 18 janvier 2026. Dans le groupe du pays hôte, le Maroc, et donc qualifié d’office, une seule nation décrochera le second billet : le premier de la poule si les Lions de l’Atlas ne terminent pas en tête, et le dauphin dans l’optique où les hommes de Walid Regragui terminent premiers.



La composition des chapeaux



Chapeau 1 : Maroc (pays-hôte), Sénégal, Egypte, Côte d’Ivoire, Nigeria, Tunisie, Algérie, Cameroun, Mali, Afrique du Sud, RDC, Ghana

Chapeau 2 : Cap-Vert, Burkina Faso, Guinée, Gabon, Guinée équatoriale, Zambie, Bénin, Angola, Ouganda, Namibie, Mozambique, Madagascar

Chapeau 3 : Kenya, Mauritanie, Congo, Tanzanie, Guinée-Bissau, Libye, Les Comores, Togo, Soudan, Sierra Leone, Malawi, Centrafrique

Chapeau 4 : Niger, Zimbabwe, Rwanda, Gambie, Burundi, Liberia, Ethiopie, Botswana, Lesotho, Eswatini, Soudan du Sud, Tchad





