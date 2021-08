jeudi 26 août 2021 • 477 lectures • 0 commentaires

iGFM (Dakar) Le tirage au sort de la phase de groupes de la Ligue des champions sera effectué, ce jeudi, à Istanbul (16h GMT). Les deux représentants français, Lille et le PSG, connaîtront leurs adversaires. Voici la composition des quatre chapeaux.

Comme c’est le cas depuis 2015-2016, le pot n°1 sera composé des six vainqueurs de grands championnats européens. Lille, champion de France de Ligue 1, se retrouvera ainsi avec Manchester City (Premier League), l’Atlético Madrid (Liga), le Bayern Munich (Bundesliga), l'Inter Milan (Serie A) et le Sporting (Primeira Liga). Mais également Chelsea, vainqueur de la précédente édition, ainsi que Villarreal, vainqueur de la Ligue Europa.

De son côté, le PSG se retrouve dans le pot n°2 avec le Real Madrid, Barcelone, Séville, Manchester United, Liverpool, la Juventus Turin et le Borussia Dortmund. Un chapeau très relevé.

Enfin les chapeaux 3 et 4 ont été déterminés après les tours préliminaires puis les barrages, qui ont été fatals à l'AS Monaco, éliminé par le Shakhtar Donetsk.

CHAPEAU 1

Atlético Madrid (Espagne)

Manchester City (Angleterre)

Lille (France)

Bayern Munich (Allemagne)

Inter Milan (Italie)

Sporting Portugal (Portugal)

Chelsea (Angleterre)

Villarreal (Espagne)

CHAPEAU 2

Real Madrid (Espagne)

FC Barcelone (Espagne)

Juventus Turin (Italie)

Manchester United (Angleterre)

PSG (France)

Liverpool (Angleterre)

Séville (Espagne)

Borussia Dortmund (Allemagne)

CHAPEAU 3

FC Porto (Portugal)

Ajax Amsterdam (Pays-Bas)

RB Leipzig (Allemagne)

Atalanta Bergame (Italie)

Zénith Saint-Pétersbourg (Russie)

Shakhtar Donetsk (Ukraine)

Benfica (Portugal)

Salzbourg (Autriche)

CHAPEAU 4

AC Milan (Italie)

Wolfsburg (Allemagne)

Besiktas (Turquie)

Bruges (Belgique)

Young Boys (Suisse)

Dinamo Kiev (Ukraine)

Malmö (Suède)

Sheriff (Moldavie)