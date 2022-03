jeudi 31 mars 2022 • 3028 lectures • 0 commentaires

iGFM (Dakar) Ce jeudi, la FIFA a publié son classement des nations actualisé suite aux matchs disputés au cours des derniers jours. Celui-ci va servir de base pour constituer les 4 chapeaux qui seront utilisés vendredi à l’occasion du tirage au sort de la Coupe du monde 2022, à 18h (16h GMT).

Comme prévu, aucune sélection africaine ne figure dans l’un des deux premiers chapeaux, ce qui signifie que les 5 représentants du continent (Cameroun, Ghana, Maroc, Sénégal et Tunisie) vont hériter de groupes relevés avec au moins deux gros morceaux issus des chapeaux 1 et 2 dans leur poule respective…



Le chapeau 3 pour le Sénégal : France, Argentine...en épouvantails



Grâce à leur meilleur classement FIFA, le Sénégal, le Maroc et la Tunisie limitent la casse en intégrant le chapeau 3. Ce qui veut dire donc que les champions d'Afrique pourraient tomber sur des nations qui figurent dans les chapeaux 1 et 2. Parmi elles, il y a la France, l'Argentine, le Brésil, l'Espagne...quatre équipes qui logent dans le chapeau 1.



Les hommes d'Aliou Cissé devraient également tomber sur l'Allemagne, les Pays-Bas, l'Uruguay, la Croatie (chapeau 2).



Cameroun et Ghana s'attendent à du lourd



Il s’agit d’une excellente nouvelle pour les Aigles de Carthage qui profitent de la défaite du Canada face au Panama la nuit dernière (1-0) pour doubler les Nord-Américains sur le fil (35e contre 38e) et ainsi intégrer in extremis le chapeau 3 ! Le Cameroun et le Ghana héritent quant à eux du pire chapeau, le 4, et peuvent s’attendre à tomber sur du lourd.



Rappelons qu’à part pour l’Europe, deux sélections issues d’une même confédération ne pourront pas s’affronter en phase de groupes.



La composition des chapeaux pour le tirage au sort :



Chapeau 1 : Brésil, Belgique, France, Argentine, Angleterre, Espagne, Portugal et Qatar (pays hôte)



Chapeau 2 : Mexique, Pays-Bas, Danemark, Allemagne, Uruguay, Suisse, Etats-Unis, Croatie.



Chapeau 3 : Sénégal, Iran, Japon, Maroc, Serbie, Pologne, Corée du Sud, Tunisie.



Chapeau 4 : Cameroun, Canada, Equateur, Arabie saoudite, Ghana, qualifié européen (Pays de Galles – Ecosse ou Ukraine), vainqueur barrage intercontinental 1 (Pérou – Emirats arabes unis ou Australie), vainqueur barrage intercontinental 2 (Costa Rica-Nouvelle Zélande).