mercredi 14 décembre 2022

iGFM – (Dakar) Paris, le 12 décembre 2022. – Sy Possible Africa, Korokoro et Pathé BC Afrique ont le plaisir d'annoncer l'avant-première du film « Tirailleurs », réalisé par Mathieu Vadepied avec en tête d’affiche l’acteur Franco-Sénégalais Omar Sy. L'événement est prévu le 20 décembre 2022 à 20h au cinéma Pathé Dakar. Le film présenté en mai dernier au Festival de Cannes sortira officiellement en salles au Maghreb et en Afrique francophone le 6 janvier 2023.

Synopsis 1917. Bakary Diallo s'enrôle dans l'armée française pour rejoindre Thierno, son fils de 17 ans, qui a été recruté de force. Envoyés sur le front, père et fils vont devoir affronter la guerre ensemble. Galvanisé par la fougue de son officier qui veut le conduire au cœur de la bataille, Thierno va s'affranchir et apprendre à devenir un homme, tandis que Bakary va tout faire pour l'arracher aux combats et le ramener sain et sauf.

Evenement exceptionnel à dakar, plus de 1300 personnes dont 580 invités du Sénégal et de la France, sont attendus à cet événement exclusif, en présence de l’équipe du film. Dans la matinée du 20 à 11h, la presse nationale et internationale est invitée à la projection du film, suivie d'une conférence de presse de Omar Sy et du réalisateur Mathieu Vadepied.

Devoir de mémoire : La présentation de « Tirailleurs » à Dakar est surtout un moment de célébration de ce pan souvent oublié de l’histoire de plusieurs nations africaines et de la France. Ainsi, le 21 décembre en matinée, une projection pédagogique sera organisée, au cinéma Canal Olympia Teranga, avec des élèves et étudiants d'écoles et instituts d’enseignement supérieur de Dakar. La séance sera suivie d’un débat sur le thème "fiction et réalité", durant lequel les jeunes pourront échanger avec Mathieu Vadepied et Omar Sy. L’événement est organisé en collaboration avec l’école de cinéma Kourtrajmé de Dakar, dont Omar Sy est parrain.

