iGFM – (Dakar) Tirailleurs », le film de l’acteur franco-sénégalais Omar Sy sort sur les écrans début janvier 2023. La star était dimanche dernier, l’invité de l’émission « Vivement dimanche » animée par Michel Drucker sur France 2. Il est venu faire la promotion de son long métrage.

Au cours des échanges avec l’animateur, Omar Sy a révélé qu’il avait un lien de parenté avec un jeune acteur du film. Il s’agit d’Alassane Sy qui joue le rôle de Birama dans l’œuvre cinématographique. La star du film « Les Intouchables » explique qu’Alassane Sy est en réalité son neveu, le fils de sa grande sœur. « J’aimerais dire quelque chose sur Alassane. En fait, c’est mon neveu. C’est le fils de ma grande sœur. C’est un acteur formidable, et je ne dis pas ça parce que c’est la famille » assure Omar Sy.

« Il a pris ses cours et il a travaillé »

Il dit avoir « quasiment élevé » le jeune homme qui ne manque pas de l’impressionner par son jeu d’acteur. « Je ne savais pas qu’il voulait être acteur, il a pris ses cours et il a travaillé. Il est très fort, j’étais impressionné et pris aux tripes. Il a quelque chose d’assez épais et de profond dans son jeu. Il a des choses à raconter. C’est un bon acteur » a-t-il déclaré. « Tirailleurs », le film dans lequel les deux acteurs se produisent raconte l’histoire de Thierno Diallo, un jeune homme enrôlé de force dans l’armée française pour aller combattre pendant la Première Guerre mondiale. Omar Sy qui campe Bakary Diallo, dans le film est le père de Thierno (Alassane Diong) mais aussi de Birama. Il va à son tour s’engager dans l’armée coloniale afin de protéger son fils sur le champ de bataille. Bakary fera tout pour assurer sa mission de père.

« Rendre hommage à tous les tirailleurs »

A travers ce fils, Omar Sy rend hommage aux tirailleurs sénégalais. « Je l’ai appris tardivement, l’Histoire et les histoires m’ont toujours intéressé. Quand on parle des tirailleurs sénégalais, on entend parler beaucoup de la seconde guerre pas forcément de la première. L’important était de rendre hommage à tous les tirailleurs, de rappeler ce qu’ils ont fait, de le transmettre » déclarait-il le 07 décembre dernier lors d’un déplacement à Bordeaux en France.