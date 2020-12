samedi 5 décembre 2020 • 261 lectures • 0 commentaires

iGFM - (Dakar) Les handicapés républicains s'érigent en boucliers et plaident pour l'unité dans les rangs de l'Apr.

Le mouvement des handicapés républicains a saisi l'occasion offerte par la célébration de la semaine internationale qui leur est dédiée pour faire une communication sur l'actualité nationale marquée, entre autres, par des sorties virulentes à l'endroit du Ministre Directeur de Cabinet du Président de la République. Les protégés du président Toumany Camara estiment, en effet, que ''l'heure est plutôt à l'unité dans les rangs du camp présidentiel, plutôt que des empoignades qui risquent de déteindre sur les efforts de relance de l'économie post-Covid''.

Le Ministre Mahmoud Saleh fait l'objet d'attaques injustifiées de la part de ses détracteurs. Mais ces derniers devront désormais compter avec les handicapés républicains qui ont décidé de ne plus laisser passer pareilles sordidités sans réactions. Pour le Vice Président dudit mouvement, '' les pourfendeurs du Ministre Directeur de Cabinet du PR ne sont certainement pas au courant des efforts inlassables qu'il fournit pour soulager les militants.

Àdéfaut de pouvoirjoindrele chef de l'Etat pour calendrier chargé, c'estluiMahmoudSaleh qui estlà pour nousaccueillir afin de satisfaire nos doléances. Mieuxqueça, il a toujoursplaidé pour queles relations entrecamarades de partisoientteintés de fraternitéet de respect mutuel '', a déclaréCheikhNdiaye, en marged'uneactivitésocialeet de remobilisationdesmembresdumouvementautourdesidéauxduparti.

De ce fait, renchérit Toumany Camara, '' nous invitons nos camarades à plus de responsabilité dans les propos que nous tenons vis à vis de nos frères de parti, surtout à l'endroit des responsables comme Mahmout Saleh qui ne ménage aucun effort pour l'intérêt du parti et pour la réussite du président Macky Sall. Et donc, à ceux qui s'aventureraient à lui mettre des bâtons dans les roues, ils nous trouveront sur leur chemin, car, désormais, nous nous érigeons en boucliers de Ministre Mahmoud Saleh qui ne mérite pas de telles considérations venant de ses propres frères de parti. Nous, handicapés républicains, nous profitons de cette tribune pour rappeler que nous sommes un parti jeune qui a de l'avenir, mais que cela se fasse dans le respect des valeurs et des idéaux de notre formation politique et derrière le président Macky Sall ''.

Durant cette journée, les handicapés républicains sont revenus, pour le saluer, sur certaines réalisations du Président Macky Sall dont notamment la gratuité de la césarienne, le recrutement dans la fonction publique de personnes handicapées dans le cadre de la loi d'orientation sociale, l'achèvement de 04 centres de dialyse (Thiès, Diourbel, Pikine et Guédiawaye), de trois (03) Centres de Santé (Yeumbeul, Niakhar Samine), la réhabilitation de douze (12) structures sanitaires, ainsi que l'équipement et la mise en service de 60 postes de santé nouvellement créés.